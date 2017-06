Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

’Vrouw steekt man neer’

31 min geleden

ROTTERDAM - Bij een steekpartij in Rotterdam is vrijdag een man gewond geraakt. De politie heeft een vrouw meegenomen naar het bureau. De oorzaak van de steekpartij ligt vermoedelijk in de relationele sfeer.