Wakkergeschud op dodenwegen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de ANWB zijn dan ook groot voorstander van deze markering, omdat het uitfrezen van de middenmarkering in Zweden heeft geleid tot 20 procent minder slachtoffers op de zogenoemde ’dodenwegen’. Weggebruikers worden gealarmeerd door trilling en hard rammelend geluid als ze de markering overschrijden.

„Hier wordt de rammelstrook als preventieve maatregel voor onoplettende weggebruikers nog niet op deze wijze toegepast, maar ik zie niet in waarom die ook in ons land niet zou bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid. Daarom zeggen wij: doen, en zeker op de dodenwegen kan die juist het verschil maken”, zegt Rob Stomphorst van VVN.

CROW, het kenniscentrum voor de overheid, heeft de rammelstrook nog niet uitgetest. „Maar die is het uitproberen meer dan waard”, vindt John Boender, programmamanager wegontwerp. „De rammelstrook zou een goed alternatief kunnen zijn voor de ribbelstroken, die een soortgelijk effect sorteren en die wij nu veelal aan wegbeheerders adviseren. Maar ik zou graag een pilot met het uitgefreesde procedé willen doen, omdat dit nog meer trilling en lawaai voor de bestuurder oplevert.”

Bij rammelstroken in Zweden gaat het om vakken van zo’n 35 bij 15 centimeter, die één centimeter diep worden uitgefreesd. Daar ligt al over een afstand van zo’n 5000 kilometer een dergelijke strook in het midden van de weg om bestuurders die niet opletten of in slaap dreigen te vallen te waarschuwen.

In Nederland worden rammelstroken door de provincie Flevoland al wel toegepast aan de zijkant van provinciale wegen. „Om te voorkomen dat weggebruikers de berm in rijden. Al in 2001 hebben we daarmee een proef gedaan en we hebben het gebruik van deze stroken nu zelfs omgezet in beleid. Voor het midden van de weg hebben we ze nog niet geprobeerd, omdat we daar met een opgespoten ribbeltje werken”, zegt een woordvoerder.

Provinciale wegen zijn nog altijd de gevaarlijkste wegen. Hoewel ze slechts 6 procent van het wegennet beslaan, vindt een kwart van alle ongevallen hier plaats. Ook vallen op deze wegen de meeste doden: volgens het meest recente cijfer 145 per jaar.