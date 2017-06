De brand woedde in aparte units van het gebouw die als extra lokalen dienden. Volgens de brandweer was niemand in het pand aanwezig.

Het sein brand meester werd even voor 01.00 uur gegeven. De brandweer wist op tijd nog drie kippen te redden die in een schuurtje achter het gebouw zaten. Bij de brand kwam veel rook vrij, die richting het centrum trok. Brandweer adviseerde ramen en deuren dicht te houden. Volgens metingen is er geen asbest vrijgekomen.