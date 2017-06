Defensie doet onderzoek naar Kamp

Het departement heeft hem gevraagd nadat de raadslieden van oud-medewerkers een klacht over Kamp hadden ingediend. Ze deden dit toen duidelijk werd dat de ex-minister van Defensie en huidige bewindsman op Economische Zaken zijn privé-Audi TT naar de werkplaats van importeur Pon in Leusden had gebracht en van het bedrijf gratis navigatieschijfjes ontving.

De Rotterdamse rechtbank liet weten dat Kamp niet als getuige hoeft op te draven in de zaak die loopt tegen vier oud-defensiemedewerkers en twee ex-politiemensen. . De rechtbank vond dit verzoek onvoldoende onderbouwd.