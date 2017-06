premium

Brandweermensen herdenken omgekomen collega's

32 min geleden

ARNHEM - Overal in het land staan brandweermensen zaterdag stil bij hun omgekomen collega’s. Dat zijn er 91 sinds de Tweede Wereldoorlog. Bij het brandweermonument in Schaarsbergen (Arnhem) is een bijeenkomst met genodigden. Brandweerkorpsen in alle kazernes zijn opgeroepen precies om 14.00 uur een ereboog te maken met twee brandweerspuiten.