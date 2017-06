Man bedreigt kinderen met mes

Volgens de kinderen werden ze door de man weggejaagd van een veldje in het park. Ze mochten daar niet van hem verblijven, omdat jongeren het veld zouden vervuilen. Toen de kinderen zeiden dat het park van de gemeente was en dus voor iedereen, werd de man boos. Hij verjoeg de kinderen, maar toen ze in zijn ogen niet snel genoeg vertrokken, haalde hij een mes te voorschijn en hield dit dreigend omhoog. Daarna stak hij één van de banden lek van een fiets, met de boodschap dat de kinderen hier nooit meer in het park moesten komen.

De man is later opgepakt door de politie.