Agressieve terrasganger belaagt hondenbezitter

25 min geleden

In een heftige video op Dumpert is te zien hoe een agressieve terrasganger een hondenbezitter aanvalt met onder andere een kapotgeslagen bierflesje als wapen. De man met de hong probeert de confrontatie uit de weg te gaan, maar de agressieveling weet niet van ophouden. Zelfs de hond wordt bij het gevecht betrokken. De politie is een onderzoek gestart.