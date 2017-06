Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Vrouw zwaargewond door ongeval met paardentram

55 min geleden

ZUTPHEN - In Zutphen is zaterdagmiddag een vrouw ernstig gewond geraakt toen ze onder een wiel van een paardentram terechtkwam. Volgens de politie was ze bezig met het losmaken van de paarden, toen de dieren door onbekende oorzaak schrokken.