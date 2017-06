Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Foto: AS Media

Man vast om zedendelict met 88-jarige vrouw

43 min geleden

LEEUWARDEN - De politie heeft zaterdag een 31-jarige man uit Stiens aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in een seniorenflat in Leeuwarden. Een 88-jarige vrouw werd daarvan in augustus vorig jaar het slachtoffer.