Veel toeloop bij grote brand in Leerdam

1 uur geleden

LEERDAM - Bij een grote brand in Leerdam is de politie ingezet om geïnteresseerden op afstand te houden. De brand in een winkel met een bovenwoning in de binnenstad van de Zuid-Hollandse stad brak rond 23.30 uur zaterdagavond uit.