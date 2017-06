Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Warme Vaderdag in de maak

Amsterdam - Vaderdag wordt vandaag een heerlijke zomerdag. De zon schijnt vaak volop en neerslag is sowieso niet aan de orde. Het kwik loopt op naar 25 tot 29 graden in het binnenland en ook op de stranden is het ruim 20 graden, met weinig wind en volop zon.