Hand in hand protesteren tegen ‘Tihange’

België telt in totaal zeven kerncentrales. Twee daarvan, de Tihange 2 en de Doel 3, hebben drukvaten die tienduizenden haarscheurtjes bevatten. Zo'n reactorvat moet heel sterk zijn en bestand tegen extreme temperatuurwisselingen. Als zo'n vat talloze scheurtjes telt, bestaat het risico van verbrossing en barsten. ,,Dan komt het tot een kernsmelting'', weet woordvoerder Peer de Rijk van mede-organisator Wise van de mensenketting. ,,Dan kun je heel Limburg ontruimen.''

De zorgen nemen toe omdat onlangs bij een inspectie van een vijfde deel van het reactorvat Tihange 2 nog eens 73 nieuwe scheurtjes werden ontdekt. Veel gemeenten in Zuid-Limburg en in de regio Aken en Heinsberg steunen de actie voor het sluiten van Tihange 2. De provincie Limburg, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Vaals, Gulpen-Wittem, Meerssen, Maastricht en Heerlen gaven in totaal zo'n 60.000 euro subsidie aan de actie.

Niet alleen tienduizenden Limburgers doen mee aan de menselijke ketting. Uit in totaal vijftien steden buiten Limburg rijden bussen naar de actie, vertelt De Rijk. ,,In Limburg zijn zeven lokale burgercomités hun eigen stad of dorp aan het mobiliseren. Groepen melden zich aan, bedrijven roepen hun werknemers op mee te doen.'' Het doel van de massale actie is een krachtig signaal af te geven aan de Belgen'', aldus De Rijk.

Deelnemers moeten om 14.00 uur komende zondag verzamelen op vooraf vastgestelde punten. Om 14.45 geven ze elkaar de hand, een kwartier lang moet er dan een keten zijn van Aken via Maastricht en Luik naar Tihange. Rob Hoenen van het Milieufront in Eijsden verwacht zo'n 60.000 deelnemers. Op de route worden talloze verkeersmaatregelen getroffen. ,,De actie is een enorme logistieke operatie'', aldus Hoenen.