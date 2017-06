Code oranje voor natuurbranden

Dat meldt de site natuurbrandrisico.nl, waarbij veiligheidsregio’s zijn aangesloten. Ook weerbureaus waarschuwen voor risico’s door de aanhoudende droogte. De VerkeersInformatieDienst (VID) vraagt automobilisten „met klem” geen peuken uit de auto te gooien, omdat dat een bermbrand kan veroorzaken.

Code oranje

Code oranje geldt in Nederland als de kans op een snel uitbreidende natuurband aanwezig is. Een natuurbrand kan zich in deze periode zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker als er een harde wind staat. Terreineigenaren en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert.