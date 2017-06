Alle arrestanten Enschede weer vrij

Bezoekers zijn altijd welkom in Enschede. Demonstranten vandaag niet. Laten we er een gezellige vaderdag van maken! pic.twitter.com/AXijXDSwr3 — Politie Enschede (@POL_Enschede) 18 juni 2017

Behalve de tien die werden opgepakt waren ook zo'n tachtig mensen uit het centrum weggestuurd vanwege het demonstratieverbod. Locoburgemeester Eelco Eerenberg maakte donderdag bekend dat er niet gedemonstreerd mocht worden, maar toch kwamen diverse mensen van de anti-islamitische organisatie Pegida en tegendemonstranten naar de stad.

Volgens de politie zijn evenveel mensen met extreemrechtse als extreemlinkse sympathieën aangehouden. Onder de arrestanten was voorman Edwin Wagensveld van Pegida. Hij werd meteen opgepakt. De anderen werden aangehouden voor diverse strafbare feiten, waaronder wapenbezit en belediging.

Zo'n vijftien aanhangers van Pegida vertrokken in de loop van de middag nog naar Hengelo om te demonstreren omdat daar geen verbod gold. Maar volgens de politie zorgden ze niet voor problemen. Een groepje aanhangers verzamelde zich zondagmiddag ook bij het cellencomplex in Borne, waar ze de vrijlating van Wagensveld eisten.

De gemeente Enschede en politie zeggen tevreden te zijn over het resultaat van het demonstratieverbod. De politie was met veel mensen op de been omdat onder meer via social media oproepen waren gedaan om toch naar de stad te komen. De stad was aangewezen als zogenaamd veiligheidsrisicogebied, zodat de politie extra bevoegdheden had. Ook waren digitale borden geplaatst waarop stond dat betogen verboden was.