Drie aanhoudingen tijdens demonstratieverbod

De voorman van van de anti-islamitische organisatie Pegida, Edwin Wagensveld, is bij aankomst in Enschede ook meteen opgepakt, omdat hij volgens de politie ondanks het verbod toch naar de stad is gereisd.

Pegida had al aangekondigd het verbod te negeren. De organisatie wilde evenals Fortress Europe, No Nazi’s in Enschede en Enschede Tegen Racisme protesteren, maar de locoburgemeester was bang dat vanwege een mogelijke confrontatie tussen rechtse en linkse groeperingen de veiligheid in de stad niet gegarandeerd kan worden.

Politie-eenheden

Enschede is aangewezen als zogenaamd veiligheidsrisicogebied, zodat de politie extra bevoegdheden heeft. Er lopen en fietsen agenten rond. Ook staan er politiebusjes en busjes van de ME klaar. Er zijn digitale borden in de stad geplaatst waarop staat: demonstreren verboden.