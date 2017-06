Medeweggebruikers rijden dronken man klem

Een van de bestuurders reed achter de 47-jarige man uit Wernhout, die met zijn auto iedere keer de berm in reed en maar net een boom wist te ontwijken. De getuige probeerde de man met lichtsignalen te stoppen. Dat leek te lukken, want de dronken man ging op de parallelweg rijden en stond plotseling stil. De bestuurder wilde de man daarop op zijn gedrag aanspreken, maar die kon alleen maar brabbelen.

De andere weggebruiker was ondertussen achter de dronken bestuurder gaan staan, maar die slaagde er toch in met zijn auto weg te rijden. Een van de getuigen haalde de verdachte weer in en remde af, zodat de man wel moest stoppen. De andere getuige zette zijn auto strak achter de auto van de verdachte. De politie kon de man daarna aanhouden.