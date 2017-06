NAM doet 7900 Groningers aanbod

„Dan betekent dat u afziet van eventuele procedures en processtappen voor de geïnspecteerde schades die in uw rapporten staan”, staat in de brief die de afgelopen dagen is bezorgd. Mensen zouden binnen acht weken moeten reageren om van het aanbod gebruik te maken.

Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, zei afgelopen weken nog dat gedupeerden een jaar bedenktijd hebben om te besluiten of ze de voucher wel of niet accepteren.

Protest

Mark Rutte bezocht vrijdag de provincie om te praten over de omstreden gaswinning en de gevolgen ervan. Ongeveer dertig actievoerders versperden Rutte bij een vestiging van de Nationaal Coördinator Groningen de weg. Ze hadden spandoeken, sirenes en toeters bij zich. ,,Rutte komt er hier niet meer in”, riepen ze. Ook betichtten ze de premier van loze beloftes.