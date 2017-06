Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Grote drukte op Oerol door mooie weer

46 min geleden

MIDSLAND - Het festival Oerol op Terschelling heeft dit jaar met het mooie weer een zeer succesvolle editie gekend. Volgens de organisatie werden alleen al 120.000 theaterkaartjes verkocht. Dat is een record. Het aantal verkochte polsbandjes die toegang geven tot het festivalterrein is nog niet bekend. Vorig jaar kwamen beide aantallen uit op in totaal 135.000.