Meer EHBO-lessen voor de jeugd

Vandaag presenteert de organisatie, tijdens de jaarlijkse collecteweek, de resultaten van een onderzoek onder ruim 700 kinderen van 10 tot en met 16 jaar. Daaruit blijkt dat 57 procent van de ondervraagden wel ooit – vaak op school – in meer of mindere mate les in het verlenen van eerste hulp heeft gehad. Maar bijna de helft van de kinderen heeft geen idee wat zij moeten doen als iemand onwel is geworden en niet meer reageert. En maar 30 procent van de kinderen weet hoe ze moeten helpen als iemand een giftige stof heeft binnengekregen.

“We kennen de verhalen van het jongetje of meisje dat moeder wist te redden door 112 te bellen toen het nodig was”, legt woordvoerster Iris van Deinse uit. “Maar wij vinden het ook belangrijk dat jongeren zelf kennis hebben van het geven van eerste hulp zodat zij op de juiste manier kunnen én durven te handelen. Wanneer bel je 112, hoe verbind je een wond op de juiste manier en als iemand zich verslikt, hoe geef je een buikstoot?”

De hulporganisatie heeft gratis lesmateriaal beschikbaar voor de groepen 4 tot en met 8 van de basisschool en voor het voortgezet en beroepsonderwijs. Ook zijn er instructeurs die scholen langsgaan. Eén van hen is Louise Schalkoort, die afgelopen vrijdag nog in de Haagse Houtrustschool lesgaf aan groep 8. “Kinderen zijn niet te jong. Ze leren juist heel snel. Als je de stabiele zijligging voordoet en nog een keer uitlegt, kunnen ze het. Bij veel volwassener duurt het langer, misschien ook omdat die veel meer nadenken over elke stap. Kinderen zijn onbevangener” Ze geeft al ruim 10 jaar EHBO-lessen, maar blijft het bijzonder vinden als kinderen trots naar haar toe komen en vertellen dat zij degene waren die hielpen toen een meneer van zijn fiets viel. “EHBO moeten we helemaal niet zo moeilijk maken. Het is vaak ook gewoon logisch nadenken. Als ouders zijn we soms terughoudend, bijvoorbeeld om kinderen vanaf hun twaalfde reanimeren te leren, maar ze kunnen het echt heel goed al. En willen ook heel graag helpen als het nodig is.”

Het ideaalbeeld van het Rode Kruis is dat op alle scholen EHBO-lessen worden gegeven. De organisatie wil niet zo ver gaan tot een oproep aan de politiek om scholen te verplichten het in het lespakket op te nemen. “Scholen hebben nu zelf de vrijheid om te kiezen en het is niet aan ons om te bepalen of verplichten de juiste route is”, aldus Van Deinse.