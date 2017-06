Nederlands stel ontsnapt aan vuurzee

“Ik was zaterdag niet thuis vanwege een cursus in het stadje. Aan het einde van de middag zag ik rook in de buurt van ons huis; ik zag ook hoe het zich verplaatste. Maar dit is Portugal; er is zo vaak brand, het is niet meteen reden tot paniek”, vertelt een nog altijd aangeslagen Jolein. „Maar toen ik even later omhoog reed, was het gebied afgezet, ik kwam er niet door.”

Brandslangen uitgerold

„Mijn vriendin was thuis met al onze dieren en zat er middenin. Ze heeft alle brandslangen uitgerold, en emmers water klaar gezet. Ik was ontzettend bang voor mijn vriendin en onze dieren. Ik heb zelf in een hotel in de stad geslapen, maar heb de hele nacht contact met haar gehouden.”

Op het moment dat de brand uitbrak, hadden we vijf gasten, van wie drie Nederlanders. Zaterdag zijn zij naar de sporthal in het dorp gebracht. Vandaag hebben we ze naar een hotel gebracht, ze zijn in ieder geval in veiligheid.”

Inmiddels staat het aantal doden van de bosbranden al op 62. Foto: AFP

Inmiddels heeft het koppel zelf tijdelijk onderdak gevonden bij kennissen, waar ook de honden van de twee terechtkunnen. „We hebben een mooi bedrijf, maar op zo’n moment realiseer je je wel dat alles je gestolen kan worden, als mijn vriendin en onze dieren maar blijven leven.”

De Portugese regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Inmiddels staat het aantal doden van de bosbranden al op 62. Er zijn 150 mensen dakloos en 150 mensen geëvacueerd.

