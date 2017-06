Versnelde groei Lelystad Airport

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigt dat er al over vier tot vijf jaar 25.000 vluchten zouden kunnen plaatsvinden op de verlengde baan van Lelystad. Er wordt ook een nieuwe terminal gebouwd.

Dagelijks zijn er dan 68 starts en landingen in plaats van de aanvankelijk beoogde zestien vluchten.

De expansiekoers slaat in als een bom. Omwonenden uit Flevoland, Friesland, Gelderland en Overijssel protesteren fel. Ze hebben niet gekozen voor lawaai onder de aanvliegroutes van Lelystad, toen zij er een huis kochten.

Ook natuurbeschermers en Nederlandse vakantievliegers zien de snelle groei hier niet zitten. Knelpunt is nog wel de inpassing in het luchtruim. Luchtverkeersleiding Nederland kijkt of de toename van het aantal vliegbewegingen veilig kan.