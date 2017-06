Leidsche Rijntunnel dicht vanwege politieactie

Volgens een woordvoerster is er iemand in de tunnel gestopt en de politie is gaan kijken wat er aan de hand is.

,,We nemen in dit geval geen risico, maar er was geen sprake van een verdachte situatie. De auto is weer doorgereden'', aldus de politie.

Het sluiten van de tunnel heeft wel tot files geleid rond Utrecht.

De verkeersdiensten adviseren automobilisten om te rijden via de A9, A27 en A1.

Daar sta je dan (net als @hermanvpl op de #A2 van Den Bosch naar Amsterdam en is de Leidsche Rijntunnel dicht! Omrijden over de A27 en #A1, pic.twitter.com/SqrHm8gfob— VID (@vid) June 19, 2017