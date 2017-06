Kans op regionale hittegolf

Het Nationaal Hitteplan, dat gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen moet beperken als het erg warm wordt, is maandag voor een groot deel van Nederland ingegaan. Het gaat om de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend.

De maatregel moet vooral problemen voor ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht beperken. Het RIVM roept op om in de betreffende provincies extra aandacht te besteden aan deze kwetsbare mensen.

Bij de aanhoudende warmte moeten we extra (water) drinken en de koelte opzoeken.

En wie wel de zon ingaat: je moet je goed insmeren, want de uv-index is tussen 12.00 en 16.00 uur rond de 8 en dat komt vrijwel nooit voor in ons land.

Langdurig aanhoudende hitte leidt tot vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Ook jeuk, uitslag en blaasjes worden erger door de warmte. Mensen die uitgedroogd of oververhit zijn, vertonen verschijnselen van spierkramp, uitputting en ze vallen eerder flauw.