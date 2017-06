Nog vijf verdachten Amsterdamse vergismoord vast

In totaal staan zes personen volgende week woensdag terecht tijdens een eerste regiezitting bij de rechtbank in Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) mag een van hen het proces op vrije voeten afwachten, zo bevestigde een woordvoerder maandag een artikel hierover in Het Parool.

De zes mannen, tussen de 30 en 45 jaar, werden in maart aangehouden. Vermoedelijk is onder hen een van de schutters en de bestuurder van de vluchtauto.

De 31-jarige dj werd op 8 oktober vorig jaar onder vuur genomen in zijn auto in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. Hij stierf ter plekke. Zij vriendin raakte zwaargewond. Hun tweejarige dochtertje zat achterin en bleef ongedeerd.