Leeuwarden rouwt om omgekomen barman

28 min geleden Zander Lamme

LEEUWARDEN - De studenten- en horecawereld in Leeuwarden is in diepe rouw door het overlijden van de 22-jarige student Youri Wijngaarden. De jongeman kwam afgelopen nacht om het leven bij een brand in zijn studentenwoning in de Emmanuel Murandstraat in de Friese hoofdstad. Een huisgenoot van de jongen raakte gewond tijdens zijn vlucht uit het pand.