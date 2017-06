Jongeren stellen seks uit

Met 18,6 jaar heeft de helft van de jongeren in 2017 geslachtsgemeenschap gehad, vijf jaar geleden was dat nog met 17,1 jaar. De trend geldt voor alle vormen van seks: ook de eerste ervaringen met tongzoenen, strelen en orale seks vinden een tot anderhalf jaar later plaats dan vijf jaar geleden.

„Bijzonder opvallend” noemt Suzanne Meijer, programmaleider jongeren van Soa Aids Nederland, die uitkomst. Op de vraag waarom jongeren later beginnen met seks geeft het onderzoek, dat afgenomen werd onder ruim 20.000 jongeren van 12 tot 25 jaar, geen antwoord.

Van de jongeren die geen seks hebben zegt 46 procent van de jongens en 59 procent van de meisjes dat ze zichzelf te jong vinden. „Mogelijk hanteren jongeren nu een andere norm ten aanzien van de leeftijd waarop jongeren seks horen te hebben”, aldus de onderzoekers. Meijer: „Het kan zijn dat jongeren meer over het onderwerp nadenken, bijvoorbeeld door de voorlichting die gegeven wordt op scholen, en daardoor bewust de keus maken of ze wel of geen seks willen.”

Er zijn aanwijzingen dat jongeren er sowieso minder mee bezig zijn. „Ze praten er minder over en zoeken minder informatie op. Het zou ook kunnen komen doordat jongeren steeds vaker afgeleid zijn door hun online leven op bijvoorbeeld Whatsapp of Instagram.” Meijer benadrukt dat het een mogelijke verklaring is. „Zeker weten we het niet.”

Het percentage jongeren dat een monogame, vaste relatie heeft is afgenomen.