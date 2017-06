premium

’Asscher moet op papier zetten waarom hij bedankt’

Gisteren, 23:46 Redactie Parlement

Den Haag - De PvdA moet een brief gaan schrijven over waarom de partij niet in het kabinet wil. Dat eist CU-fractievoorzitter Segers wiens partij ook nog steeds in beeld is voor deelname aan de formatie.