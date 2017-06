’Journalist Derk Bolt en collega vast in Colombia’

De twee zouden sinds zaterdag zijn ontvoerd door guerrillabeweging ELN. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken wil dat niet bevestigen, maar laat weten dat de zaak de hoogste prioriteit heeft. Om de ontwikkelingen niet te beïnvloeden, wil het ministerie verder niets kwijt.

KRO-NCRV, de werkgever van Bolt, kan de Colombiaanse berichtgeving nog niet bevestigen en zoekt uit of Bolt wordt vermist.

De ontvoering was volgens de krant in de plaats El Tarra in de noordelijke deelstaat Norte de Santander. De journalisten waren in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan. De Colombiaanse autoriteiten eisen de onmiddellijke vrijlating van de twee Nederlanders.

Derk Bolt journalist en anker van Nederlandse tv programma #Spoorloos ontvoerd https://t.co/zSvtOlUwpI— Roeland Roovers (@r0eland) June 19, 2017