Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Cafés leggen het loodje

46 min geleden

Amsterdam - Eet- en snackgelegenheden floreren in Nederland, terwijl cafés, bars en discotheken het afleggen. Het aantal (fastfood)restaurants is in elf jaar tijd namelijk fors gestegen, terwijl het café-aanbod daalde.