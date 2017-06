Tweede Kamer wil geen verbod op vuurwerk

Dat schrijft het AD. Een verbod was wel de wens van de politietop. Die bepleit dat een ban de handhaving versimpelt. Nu is voor agenten lastig te bepalen wanneer vuurwerk illegaal is.

Alleen GroenLinks, de Partij voor de Dieren en 50Plus zien het zitten om burgers geen rotjes meer te laten afsteken. De VVD wil een onderzoek van Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten, maar laat al weten niets te zien in een verbod. Net als D66 ziet het meer in het aanpakken van illegaal vuurwerk.

Ook PvdA en CDA laten weten een algeheel verbod een stap te ver te vinden. De SP twijfelt nog.