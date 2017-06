Grote verschillen in temperatuur

In het noorden van het land kunnen mensen even opgelucht ademhalen. Dankzij een matige noordenwindje komt het kwik daar niet hoger dan een graadje of 21. Meer naar het zuiden, beneden de lijn Amsterdam - Zwolle kan dat wel 30 graden worden. De zon schijnt, maar er trekken ook wolkenvelden over, meldt Weerplaza.

De aanhoudende warmte kan voor problemen zorgen op het spoor, meldt Prorail op zijn website. Bij temperaturen boven de 25 graden (en zonneschijn) kunnen spoorrails tot wel 70 graden warm worden. Bij die temperaturen zetten rails uit en dat kan voor storingen zorgen.

Overdreven veel vertragingen levert dat tot nu toe niet op. Er worden wel wat vertragingen gemeld (onder meer de trein naar Zandvoort), maar veel uitval is er nog niet.

Ook de files vallen nog mee. Op de strand van Zandvoort is het nog niet heel druk.

Goedemorgen! Vandaag opnieuw tropisch #warm, met uitzondering van het noorden van #Nederland. Opgelet met hoge UV-index (7). #hitte

Morgen draait de wind naar het oosten en stijgt het kwik in het noorden weer iets. In het zuiden kan het opnieuw tropisch worden. Donderdag wordt de warmste dag van de week met op veel plaatsen weer tropische temperaturen. In Limburg wordt het ruim 33 graden. Later is er wel kans op een onweersbui.