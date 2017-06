BuZa werkt in stilte aan oplossen ontvoering

Het ministerie wil niet bevestigen dat het gaat om Derk Bolt, presentator van het programma Spoorloos en cameraman Eugenio Follender. Wel bevestigt het ministerie dat ,,het gaat om medewerkers van het programma en dat de zaak de hoogste prioriteit heeft''.

De stilte is volgens BuZa belangrijk om de zaak niet negatief te beïnvloeden. ,,Vaak is radiostilte de beste aanpak in ontvoeringszaken zoals deze'', zegt een woordvoerster van het ministerie dinsdag. Tegen de Colombiaanse media hebben de autoriteiten van het land bevestigd dat de sinds zaterdag ontvoerde personen Bolt en Follender zijn.

De Colombiaanse autoriteiten eisen de onmiddellijke vrijlating van de twee Nederlanders. Het leger heeft speciale veiligheidstroepen naar de regio gestuurd om de Nederlanders op te sporen.