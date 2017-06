Talitha (26) slachtoffer fatale ruzie met vriend

De dood van de jonge Almelose is als een mokerslag aangekomen in Almelo. Zeker omdat de verdachte een bekend gezicht in de stad is. Als jonge eigenaar van een wasstraat vergaarde hij enige bekendheid nadat zijn onderneming in 2015 tot de grond toe was afgebrand. Eind 2015 wist hij zijn zaak te heropenen. B. zou nog maar sinds kort een relatie hebben met Talitha die gistermiddag door agenten dood in haar woning aan de Waag werd gevonden. Buren zouden geschreeuw uit de woning hebben gehoord. B. werd gisteren even na de middag hevig bloedend door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het politieonderzoek in ondertussen nog in volle gang, zo laat een woordvoerster weten. Het is onduidelijk of de verdachte al verhoord kon worden. “In het belang van het onderzoek doen we er geen mededelingen over.” Geruchten dat B. ook zou zijn overleden kan de politie niet bevestigen. “Dat is bij ons in ieder geval niet bekend.”