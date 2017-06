premium

KRO-NCRV: Wij zijn ongerust

1 uur geleden Bernice Breure

Hilversum - De KRO-NCRV is ongerust naar aanleiding van de berichten over presentator Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender die in handen zouden zijn gevallen van een guerrillabeweging in Colombia. „We begrijpen dat die berichten tot ongerustheid leiden. Ook wij zijn ongerust. Wij hopen met velen op een goede afloop”, meldt de omroep die al decennialang Spoorloos op de buis brengt.