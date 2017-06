Man (49) en vrouw (50) verdacht van doodslag

De twee anderen, die maandagavond zijn vrijgelaten, zijn een man en vrouw die ook uit Bodegraven komen. Ze blijven verdachten in deze zaak. Alle vier hebben een familieband met het 74-jarige slachtoffer, dat eveneens uit de Zuid-Hollandse plaats kwam.

Het slachtoffer zou zijn overleden na een ruzie in een huis in Bodegraven, meldde de politie zaterdag. Een woordvoerder van het OM wilde dinsdag niks kwijt over de achtergrond van het misdrijf. De verdachten zitten in beperking en mogen geen contact hebben met de buitenwereld.

Het OM weerspreekt geruchten dat het om Polen gaat. Het slachtoffer kwam wel vaak in Polen, waar hij een vriendin had.