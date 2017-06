No Surrender-lid kan reisje vergeten

Het slachtoffer werd op laffe wijze door vier mannen en elkaar geslagen en in een auto gestopt. Dat gebeurde op de Kruisweide in Breda voor een winkel van de Ikea. Bewakingscamera’s legden de mishandeling en ontvoering vast. Het slachtoffer, toen nog lid van de motorclub No Surrender, raakte flink gewond aan zijn gezicht.

De aanhouding is de tweede in de ontvoeringszaak. Eerder gaf een 26-jarige Hagenaar, zich al telefonisch aan bij de politie. Hij had zich zelf als een van de ’daders’ herkend en wil daarover een verklaring af leggen.

De politie onderzoekt verschillende ernstige mishandelingen en ontvoeringen door leden van No Surrender. Het gaat om onder meer onderzoeken in Groningen en Brabant. Opvallend is hoe telkens één slachtoffer door een grote groep te grazen wordt genomen. Bij ’bad standing’ zaken gaat het om mishandeling van leden die de club zonder toestemming hebben verlaten.