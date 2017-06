Eis twaalf jaar tegen serieverkrachter

Op 28 januari sloeg de serieverkrachter toe in de buurt van de Spaklerweg. Hij reed een fietsster van achteren aan en deed net alsof zijn arm gebroken was. In eerste instantie wilde het slachtoffer niet gaan kijken, maar zij hoorde hem zo kermen dat ze toch graag wilde helpen. Ze kreeg een mes op haar keel en werd verkracht in de bosjes.

Twee dagen later sloeg de dader toe in een lift in de Maassluisstraat in Nieuw-West, waar hij wederom een mes gebruikte om zijn slachtoffer te intimideren. De vrouw vertelde in haar slachtofferverklaring dat zij dacht dat hij haar dood zou maken en dat zij dus geen schijn van kans maakte.

De dader sloeg voor de derde keer toe op 31 januari toen hij een jonge vrouw op de fiets tot stoppen maande en haar meenam naar de bosjes. Ook zij werd op zeer gewelddadige wijze verkracht.

A liep drie maanden later tegen de lamp, doordat hij al een week na de verkrachtingen de gestolen telefoon van het tweede slachtoffer probeerde te verkopen in een telefoonwinkel. De politie toonde de camerabeelden uit de winkel bij Opsporing Verzocht. De eerste keer leverde dat nog geen match op, maar toen de beelden nogmaals werden getoond, meldden twee getuigen zich.

Het DNA van alle drie slachtoffers kwam overeen met het DNA van A, die in 2008 naar Nederland kwam en hier illegaal verblijft.

De verdachte deed zich het afgelopen jaar, vanaf zijn aanhouding in april 2016 tot aan de rechtszaak gisteren, steeds gekker voor. In het begin zagen psychiaters nog een man die met mimiek vertelde, maar tegenover de rechter zat een compleet apatische man. De psychologen konden niet uitsluiten dat zijn gedrag een toneelstuk was. Zij konden geen psychische stoornis vaststellen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.