„Het gaat om een gevaarlijk grensgebied tussen Venezuela en Colombia. Het is niet in het belang van de zaak daar verder op in te gaan.”

Koenders wil zelfs niet zeggen door wie Bolt en cameraman Eugenio Follender worden vastgehouden. „In de anonimiteit werken we hier hard aan, maar als we zeggen wie het gedaan zou hebben, zou dat de zaak alleen maar verder compliceren.” Koenders kon evenmin zeggen of er een goede kans is dat Bolt vrijkomt.