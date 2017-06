Tallships botsen in haven Texel

Tijdens het binnenvaren van de haven rond 13.00 uur botste de 45 meter lange Royal Helena op de Noa Victoria. Die lag daar al afgemeerd. De schade aan de Spaanse Noa Victoria is fors, omdat de boegspriet van de Bulgaarse Helena haar doorboorde. Er vielen geen gewonden.

Voorlopig kan het schip niet worden bezocht, terwijl Sail Den Helder deze week begint. ,,Dit is een domper voor de bemanning en voor Sail”, zegt Jeannette Blijdorp-Jonker, directeur Tall Ships. ,,Wat de schade precies inhoudt weten we nog niet, maar we gaan ervan uit dat Noa Victoria wel kan varen. Ik ben vooral ontzettend blij dat er geen gewonden de Pre-Sail in Oudeschild. Een domper voor de bemanning en de organisatie.