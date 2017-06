premium

Nederlandse ambassadeur in noorden Colombia

41 min geleden

TIBÚ - De Nederlandse ambassadeur in Colombia, Jeroen Roodenburg, is dinsdag in het noorden van het land aangekomen naar aanleiding van de ontvoering van twee Nederlandse programmamakers. Volgens Colombiaanse media is Roodenburg in Tibú, 25 kilometer ten oosten van de plek waar zaterdag Derk Bolt en Eugenio Follender verdwenen toen ze aan het werk waren voor het tv-programma Spoorloos.