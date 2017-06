2,5 miljoen euro voor aanpak ziekte van Lyme

Het geld is bestemd voor het Nationaal Lymeziekte-expertisecentrum, waarin de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP), het Radboudumc, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) samenwerken. Zij leggen zich onder meer toe op betere testen, zodat sneller de juiste diagnose kan worden gesteld.

Teken die de ziekte van Lyme veroorzaken, vormen een toenemende plaag voor de volksgezondheid. De spinachtige beestjes, huizen in bomen, struiken, in hoog gras of dode bladeren. De teken laven zich graag aan menselijk bloed door zich te nestelen nabij liezen, knieholtes, oksels, bilspleten, achter oren en rond haargrenzen.

Meer langdurige klachten

Jaarlijks worden circa 1,3 miljoen mensen gebeten. Ruim één op de vijf tekenbeten loopt men op in stedelijk gebied, stelde het RIVM onlangs vast. Bij ongeveer 25.000 mensen wordt de ziekte van Lyme vastgesteld. Een stijgend aantal patiënten, zo'n duizend tot 2500 mensen, ervaart langdurige klachten. Onder hen heerst onvrede over diagnostiek en behandeling.

De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten bood de Tweede Kamer ruim 70.000 handtekeningen aan met de oproep tot maatregelen. Na aanbevelingen door de Gezondheidsraad werd aangestuurd op de oprichting van het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum, waar kennis en onderzoek worden gebundeld.