Verdachte vast voor grote brand Leerdam

Gisteren, 23:53

LEERDAM - Een 42-jarige man is opgepakt omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor een brand zaterdagavond in een pand in de Hoogstraat in Leerdam. De politie liet dinsdag weten dat in een bovenwoning met daaronder een winkel een hennepkwekerij was gevestigd en dat illegaal stroom werd afgetapt.