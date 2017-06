’Smokkel mensen samen aanpakken’

Sicilië ligt middenin de vuurlinie van de Europese migratiecrisis. Afgelopen jaar kwamen er 180.000 migranten aan, vooral aan de zuidelijke kusten, meestal Sicilië. Desondanks voert hoofdstad Palermo een verwelkomingsbeleid. „Migratie is een mensenrecht”, herhaalde burgemeester Orlando zijn lijfspreuk tegenover de koning.

Intussen voert de politie van Sicilië een keiharde strijd tegen de georganiseerde misdaad achter de migrantenbootjes. De lessen die zijn geleerd van de strijd tegen de maffia, past men hier toe op de migratiecriminelen.

„Dat betekent: mensen schaduwen, telefoontaps, financieel onderzoek”, zegt Hester van Bruggen, voor het Nederlandse OM in Palermo geplaatst. „Met succes, want we krijgen steeds meer zicht op hoe mensensmokkel werkt en wie de grote mannen zijn in Libië of Sudan.”

Eerder leidde de samenwerking tussen Nederland en Italië al tot successen bij de bestrijding van de Calabrese maffia, waarvan kopstukken in Nederland werden aangehouden.

Over de zachte kant van de aanpak kregen Willem-Alexander en Máxima uitleg in centrum Molti Volti. De wethouder van Palermo liet weten dat Europa moet nadenken over een andere manier van omgaan met migratie. „Ze komen hier berooid en getraumatiseerd aan, want ze moesten al hun geld aan smokkelaars betalen. We kunnen ze beter met Ryanair laten komen en ze dat geld in Europa laten uitgeven.”