Koning krijgt applaus in Palermo

Maar die zenuwen waren nergens voor nodig, blijkt als het koninklijk paar in het nauwe staatje opduikt. De eerbiedige stilte die normaal gesproken bij een menigte invalt bij koninklijk bezoek, blijft nu achterwege. Marktkooplui beginnen te klappen en te roepen, vooral naar Máxima. „Regina! Regina!” (Italiaans voor ’koningin’) Fotografen verdringen elkaar voor het beste plaatje.

Foto: ANP

Het stel vindt het prachtig, proeft welwillend van de vruchten die de kraamhouders hen aanbieden. Willem-Alexander ontvangt dubbelhandige handdrukken. Twee tandeloze Siciliaanse mannetjes doen een rondedansje.

’Geweldi’

Mario Gentino komt glimlachend aanfietsen, zijn blonde kinderen met oranje shirts aan in zitjes voor- en achterop de fiets. Mario was de eerste die in Palermo zo rondfietste. „Nu doet iedereen dat”, grapt de Siciliaan die met een Nederlands trouwde. Ook voor hem is het ’geweldi’ dat de koning hier is.

Een Nederlands echtpaar staat even later na te puffen van de scène op de markt. „De vakantie is compleet.”

Bezoek van het koninklijk paar aan deze markt in Palermo is niet helemaal geheim gebleven, zoals de bedoeling was. #staatsbezoek pic.twitter.com/C3z2p4fDtQ— Niels Rigter (@Nielsrigter) 21 juni 2017