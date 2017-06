Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Auto schept fietsster in Haarlem

37 min geleden

HAARLEM - Een auto heeft woensdagmiddag een fietsster geschept op een kruising in Haarlem. Het meisje kwam met een harde klap op het voorruit van de auto terecht. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.