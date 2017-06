Schilder gewond bij schoolbrand in Amsterdam

Leerlingen vertellen aan De Telegraaf dat de gewonde persoon een schilder is die op het dak aan het werk was. Volgens de brandweer is de man lichtgewond geraakt.

Veel rookwolken

Rond 15.00 uur brak de brand uit. De brandweer spreekt van een grote brand op de vierde etage en op het dak. Het gehele pand, gelegen aan de Reijnier Vinkelesekade in Zuid, is ontruimd. De rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien.

Brand school #FonsVitaeLyceum. Rook trekt langs Reijnier Vinkeleskade. Heeft u last van de rook? Blijf er uit. Rook is ongezond.— Brandweer AA (@BrandweerAA) 21 juni 2017

School ontruimd

De brandweer is ter plekke om het vuur onder controle te krijgen. De school is ontruimd. De leerlingen en medewerkers staan allemaal buiten.

Foto: Mascha de Jong

Rond 15.45 uur besloot de politie om iedereen bij het gebouw weg te halen. Een politieagent waarschuwt: „Het vuur breidt zich uit! Iedereen moet weg.”

’Nu wegwezen’

Cooper had huiswerkbegeleiding pal onder het dak, toen het alarm afging. Diens leraar wilde doorwerken, maar de conciërge haalde iedereen uit de klas. Cooper: „Hij zei: ’Het hele dak staat in de fik, jullie moeten nu wegwezen!’”

Brandweer en politie zijn ter plaatse. pic.twitter.com/OhfRIbOFbj— Nick Muller (@_NickMuller_) 21 juni 2017

Brand school #FonsVitaeLyceum woedt op het dak. School is ontruimd. Ambulance onderweg voor 1 persoon met brandwonden en rookinhalatie.— Brandweer AA (@BrandweerAA) 21 juni 2017

De brandweer is naar beneden gegaan. De vlammen slaan inmiddels uit het dak. pic.twitter.com/wfoQBTnj18— Nick Muller (@_NickMuller_) 21 juni 2017