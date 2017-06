Celstraf geëist tegen zorgdirecteur om fraude

Het Openbaar Ministerie in Utrecht vindt bewezen dat de zorgdirecteur de belastingdienst voor ruim een kwart miljoen euro heeft benadeeld. In plaats van die premie tegen een normaal tarief van 52 procent te laten belasten, werd het bedrag verrekend in een prijsverhoging van de sportscholen die de verdachte als eigenaar aan zijn werkgever AHC verhuurde.

Deze belastingtruc verhulde volgens de officier van justitie de ware aard van de bonus. Tegen een voormalig lid van de raad van bestuur van de zorgverzekeraar die de constructie toestond, werd zestig uur werkstraf en 5000 euro boete geëist.

De hoofdverdachte runde tot 2012 zelf de fitnesscentra. Daarna deed hij de exploitatie over aan Achmea en trad als directeur in dienst. Toen de verdachte aankondigde minder te willen gaan werken, werd hij met een bonus verleid toch aan te blijven.