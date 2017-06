In Noord-Brabant, Zeeland en het zuiden van Limburg is door de brandweer code rood afgekondigd voor natuurbranden. Dat betekent dat het risico op natuurbrand groot tot zeer groot is. Dat betekent onder meer dat open vuur in deze gebieden verboden is.

Defensie heeft ook manschappen en materieel klaar staan om te helpen bij het blussen van natuurbranden. Zo kunnen er bijvoorbeeld blushelikopters worden ingezet.