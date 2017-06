Vermiste Tim (15) uit Tilburg internationaal gesignaleerd

Op camerabeelden is te zien hoe Tim op het station van Tilburg loopt. Het is niet bekend of hij daar ook op de trein gestapt.

Tim is 1,79 meter groot, draagt een spijkerbroek en een grijze trui. Hij kan vanuit Tilburg richting Breda, Eindhoven of Den Bosch zijn gereisd, maar ook richting Antwerpen of Brussel. Het opsporingsbericht is ook verspreid in België en Frankrijk.

’Wij zijn ongerust’

De moeder van Tim heeft een oproep op Facebook geplaatst. „Wie weet waar Tim Jongbloets is? We zijn ongerust!'” Het bericht is inmiddels al bijna tachtigduizend keer gedeeld.

Er zijn ook aanwijzingen dat Tim wellicht in Utrecht is gesignaleerd met een meisje. Een jongen stond te liften bij Universitair Medisch Centrum Utrecht.