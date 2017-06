Landgraaf naar rechter om afgedwongen fusie

Landgraaf weigert mee te werken aan een herindeling en wil zelfstandig blijven, terwijl Heerlen een fusie tussen beide gemeenten toejuicht. De Limburgse CDA-gedeputeerde Ger Koopmans trok de regie naar zich toe toen bleek dat Landgraaf dwars lag.

De gemeente laat woensdag weten de handelwijze van de provincie onrechtmatig te vinden. De gemeente laat de voorgenomen herindeling in één zitting op 28 juni door zowel de bestuurs- als de civiele rechter toetsen. Deze laatste moet beslissen of de provincie de regie wel naar zich toe mag trekken. De bestuursrechter kijkt naar het hele proces rond de herindeling. Volgens Landgraaf staat in Europese regels dat voor een herindeling eerst een referendum moet worden gehouden.